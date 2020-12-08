الكويت تنعى الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

نعى الديوان الأميري الكويتي اليوم الثلاثاء الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 41 عاما وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم. وفي سياق منفصل أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، قرارا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء. وأكدت الصحف الكويتية أن أمر التكليف جاء بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات وإجراء تعيينات جديدة.

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