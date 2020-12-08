بدء عمليات التلقيح ضد فيروس "كورونا" في بريطانيا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بريطانيا بدأت صباح اليوم/الثلاثاء/عمليات التلقيح ضد فيروس"كورونا" المستجد من خلال لقاح طورته شركتا فايزر وبيونتك.

وأضاف هانكوك - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - أن 90 شخصًا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء عمليات التلقيح"، مشيرا إلى أنه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكورونا، وستبدأ حملة التطعيم الواسعة اعتبارًا من بداية العام الجديد .

وأوضح أنه سيتم رفع القيود المفروضة في البلاد عقب تطعيم الاشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا ".

وتعد بريطانيا من الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من (كوفيد-19)، إذ شهدت 61 ألف وفاة لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير مسار التيار من خلال طرح لقاح فايزر وبيونتك قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي .