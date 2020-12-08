أمر أميري بتعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، اليوم، الثلاثاء، قرارا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء. وأكدت الصحف الكويتية أن أمر التكليف جاء بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات وإجراء تعيينات جديدة. وتم تعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكلفته بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم. وجاء فى الأمر الأميري أنه على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ القرار وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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