سفير إسرائيل بواشنطن: حصول الإمارات على "إف 35" لا يقلقنا

قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر، إن صفقة بيع المقاتلات "إف 35" الأميركية إلى الإمارات "لا تقلق إسرائيل".
وجاءت تصريحات ديرمر في مقابلة مشتركة مع السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، على شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأميركية، بشأن العلاقات بين البلدين بعد الاتفاق الإبراهيمي.
وصرح ديرمر أن صفقة المقاتلات المتطورة "لا تقلق إسرائيل، ولا تخرق الالتزام الأميركي بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط".
وأشار السفير الإسرائيلي إلى اجتماعات عقدها مسؤولون أمنيون أميركيون وإسرائيليون في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، لمناقشة هذا الملف.
ونوه إلى البيان المشترك الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه بيني غانتس، الذي نفى معارضة إسرائيل للصفقة.
وعلى جانب آخر، أكد الدبلوماسي أن "ما يزعج إسرائيل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة"، وفق ترجيحات بعد انتخاب جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.
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