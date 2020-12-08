أردوغان يستمر فى القمع.. اعتقال 304 عسكريين بزعم صلتهم بجولن

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن عملية اليوم الثلاثاء، بدأها مكتب المدعى العام فى إقليم إزمير الساحلى فى غرب البلاد، وامتدت إلى أكثر من 50 إقليما.

ومنذ محاولة الانقلاب، احتُجز حوالى 80 ألف شخص تمهيدا لمحاكمتهم وتم فصل أو وقف حوالى 150 ألف موظف مدنى وعسكرى عن العمل. وُطرد أكثر من 20 ألفا من الجيش وحده.