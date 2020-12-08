بريطانيا: رفع القيود بعد انتهاء تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، بدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح شركتى "فايزر وبيونتك"، مشيرا إلى أن 90 شخصا تلقوا اللقاح فى أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم.





وقال وزير الصحة، إن نحو 70 مستشفى تبدأ التطعيم اليوم فى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن حملة التطعيم الواسعة ستبدأ أعتبارا من بداية العام الجديد، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. كما تابع، أنه بحلول الربيع ستنتهى عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكورونا، وسنبدأ بعد ذلك رفع القيود.

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