كورونا في روسيا.. 562 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة خلال 24...

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 562 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 456 في الإحصائية السابقة، فيما تراجع عدد الإصابات الجديدة من أكثر من 28 ألفا أمس إلى 26097 اليوم.
بذلك وصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليونين و515009 حالات، منها 44159 حالة وفاة، حسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.
وزاد عدد حالات الشفاء بواقع 24938 خلال اليوم الماضي لتبلغ حصيلة المتعافين مليونا و981526 شخصا، مع بقاء 489324 حالة نشطة.
وشهدت العاصمة موسكو انخفاضا ملحوظا في الإصابات الجديدة من 7279 أمس إلى 5232 اليوم، وهو رقم تجاوزه عدد حالات الشفاء اليومية الذي بلغ 5532. وسجلت العاصمة 71 حالة وفاة مقابل 76 أمس.
وفي بطرسبورغ تم رصد 3734 إصابة جديدة في مؤشر على استقرار معدلات الإصابة اليومية، في حين قفز عدد الوفيات اليومية من 31 أمس إلى 86 اليوم، مع تماثل 1811 شخصا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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