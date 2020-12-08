وزير بريطاني: بدأنا تطعيمات كورونا.. والحظر سينتهي للأبد!

وشدد الوزير هانكوك على إن أمام بلاده جهد كبير لبرنامج التطعيم باللقاح ضد الوباء المعدي، والذي بدأ بتطعيم كبار السن، ومن ثم الأطباء والعاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء والمعلمين ومن ثم بقية أعضاء المجتمع.
وتقوم السلطات بالتطعيم بلقاح فايزر بينوتيك الألماني الأمريكي، مع تأكيدها أيضًا على استخدام لاحق للقاح أكسفورد- استرازينيكا الواعد، حيث قال وزير الصحة البريطاني:" نأمل أن يحظى لقاح جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا بتصريح الاستخدام خلال الأسبوعين المقبلين".
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