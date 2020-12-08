وزير بريطاني: بدأنا تطعيمات كورونا.. والحظر سينتهي للأبد!

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن نحو 70 مستشفى من مستشفيات البلد الأوروبي بدأت حملة التطعيم اليوم ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، في مسعى حاسم لوقف مسيرة تفشي المرض الوبائي، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا أمام المرض، وفق ما أوردت وسائل إعلام.

قال وزير الصحة البريطاني، إن 90 شخصا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم اليوم.

وأضاف هانكوك إن عمليات التطعيم ستشمل المراكز الطبية في المملكة المتحدة، كمرحلة أولى حتى يتسنى تداول اللقاح بشكل واسع خلال الأشهر المقبلة.

وأكد وزير الصحة في البلد الأوروبي على إن حملة التطعيم الواسعة ستبدأ اعتبارا من بداية العام الجديد 2021 ، لتشمل الفئات المجتمعية الأخرى، غير تلك الأكثر احتياجًا.

وتقول السلطات البريطانية مع بدء التطعيم، إن إجراءات الإغلاق سيتم رفعها مع اكتمال تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لكورونا، في بشارة جديدة على بداية فعلية لانتهاء شبح الوباء.

وشدد الوزير هانكوك على إن أمام بلاده جهد كبير لبرنامج التطعيم باللقاح ضد الوباء المعدي، والذي بدأ بتطعيم كبار السن، ومن ثم الأطباء والعاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء والمعلمين ومن ثم بقية أعضاء المجتمع.

وتقوم السلطات بالتطعيم بلقاح فايزر بينوتيك الألماني الأمريكي، مع تأكيدها أيضًا على استخدام لاحق للقاح أكسفورد- استرازينيكا الواعد، حيث قال وزير الصحة البريطاني:" نأمل أن يحظى لقاح جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا بتصريح الاستخدام خلال الأسبوعين المقبلين".