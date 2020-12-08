لمنح حصانة للسودان| إسرائيل تضغط على الكونجرس الأمريكي.. تفاصيل

تمارس إسرائيل حملة ضغط كبيرة على الكونجرس الأمريكي بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك بهدف المصادقة على مشروع قانون يمنح الخرطوم حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل ضحايا الهجمات الإرهابية.

وطلب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من إسرائيل أن تعمل مع الكونجرس الأمريكي لتمرير مشروع القانون قبل يوم 14 من الشهر الجاري وذلك خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى السودان قبل أسبوعين.

وذكر موقع "والاه" العبري أن مشروع القانون الذي تهدف إسرائيل للموافقة عليه داخل الكونجرس جزء من صفقة تطبيع العلاقات الثلاثية بين أمريكا والسودان وإسرائيل.

ونقل "والاه" عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم يسمهم أن إسرائيل تعمل بناء على طلب مسؤولين سودانيين على إقناع أعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي بالمصادقة على مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف إسرائيلية من أن يتسبب عدم تمرير القرار في آثار ضارة ليس فقط على عملية التطبيع مع السودان، بل أيضا على عمليات تطبيع مستقبلية مع دول عربية أخرى.