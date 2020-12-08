بـ 300 مليون شيكل.. شيخ إماراتي يشتري نصف أسهم نادي كرة قدم إسرائيلي

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن شيخا إماراتيا، اشترى أمس، 50% من أسهم نادي كرة القدم الإسرائيلي "بيتار القدس"، المحسوب على تيار اليمين المتطرف.

وقالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، وقع أمس على عقد لاستثمار 300 مليون شيكل في النادي، على مدار 10 سنوات.

وبحسب القناة، قال النادي في بيان له، إن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وقع اتفاقية شراكة مع مالك النادي موشي هوجيج، واصفا الصفقة بـ"التاريخية".

يشار الى أن نادي كرة القدم بيتار القدس، يلعب في دوري الدرجة الأولى – الممتازة، هو من أكبر أندية القدس، ومحسوب على تيار اليمين، واكثر ما يظهر على مشجعيه معاداتهم للعرب والمسلمين.