أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن شيخا إماراتيا، اشترى أمس، 50% من أسهم نادي كرة القدم الإسرائيلي "بيتار القدس"، المحسوب على تيار اليمين المتطرف.
وقالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، وقع أمس على عقد لاستثمار 300 مليون شيكل في النادي، على مدار 10 سنوات.
وبحسب القناة، قال النادي في بيان له، إن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وقع اتفاقية شراكة مع مالك النادي موشي هوجيج، واصفا الصفقة بـ"التاريخية".
يشار الى أن نادي كرة القدم بيتار القدس، يلعب في دوري الدرجة الأولى – الممتازة، هو من أكبر أندية القدس، ومحسوب على تيار اليمين، واكثر ما يظهر على مشجعيه معاداتهم للعرب والمسلمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 300 مليون شيكل.. شيخ إماراتي يشتري نصف أسهم نادي كرة قدم إسرائيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.