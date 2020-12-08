شمخاني: سوريا تلعب دورا مهما في المقاومة ضد إسرائيل

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الثلاثاء، أن "سوريا تلعب دورًا هامًا في المقاومة الإقليمية ضد إسرائيل وأهدافها التوسعية".

وقال شمخاني: "الأنظمة المنهمكة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وتعمل على تطبيق المخططات الأمريكية، لن يكون مصيرها أفضل من مصير الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، والرئيس السوداني السابق، عمر البشير".

وشدد على أن "العالم سيكون أكثر أمنا من دون إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الهدف من التواجد الأمريكي في سوريا، نهب النفط السوري، وضمان أمن إسرائيل، وتعزيز نواة تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".

وأشار إلى أن "إيران لن تترك سوريا وحدها في محاربة الإرهاب، ومواجهة الأعمال العدائية"، مؤكدا أن "دماء أبناء المقاومة في إيران وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن ستقتلع جذور الاحتلال والإرهاب في المنطقة".

ولفت شمخاني إلى أنه "على العالم والمجتمع الدولي الوقوف أمام إجراءات إسرائيل وأعمالها الدموية في المنطقة"، مضيفا أن "رمز بقاء إسرائيل هو التوسع والاعتداء على حقوق الآخرين والاغتيال".

كما وصف شمخاني التواجد الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط بـ"الشرير" قائلا: "ينبغي إنهاء التواجد الأمريكي الشرير في المنطقة".