F-35.. سفير إسرائيل بـ أمريكا يضغط للموافقة على صفقة الطائرات مع الإمارات

أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة "رون دريمر"، أن بلاده تشعر براحة كبيرة لبيع طائرات F-35 للإمارات، وذلك في محاولة لتبديد شكوك أعضاء الكونجرس في الصفقة.
وقال دريمر في مقابلة على قناة MSNBC إن صفقة الأسلحة التي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الإمارات بقيمة 23 مليار دولار لا تزعج إسرائيل.
وأضاف: "نعتقد أن صفقة الأسلحة هذه لا تنتهك الالتزام الأمريكي بميزة التفوق الإسرائيلي"، معتبرا أن الإمارات تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران.
وجاءت هذه التصريحات بحضور سفير الامارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، وشدد الاثنان على معارضة بلديهما لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وقال دريمر: "أنا حقا لا أفقد النوم في الليل بسبب بيع طائرة F-35 للإمارات، لكن ما يمنعني من النوم هو فكرة عودة البعض إلى الاتفاق النووي".
وتشمل الصفقة بين واشنطن وأبوظبي خمسين مقاتلة F-35 بقيمة 10,4 مليارات دولار، و18 طائرة مسيرة مسلحة من طراز ام كيو-9 بقيمة 2,97 مليار دولار وذخائر جو-جو وجو-أرض تناهز قيمتها عشرة مليارات دولار.
وأطلق الشهر الماضي ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مسعى لمنع إدارة ترامب من بيع الإمارات مقاتلات شبح من طراز F-35 معربين عن قلقهم من هذه الصفقة التي ينظر إليها على أنها مكافأة للدولة الخليجية على اعترافها بإسرائيل.
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