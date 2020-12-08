نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 562 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة جديدة في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 562 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 456 في الإحصائية السابقة، فيما تراجع عدد الإصابات الجديدة من أكثر من 28 ألفا أمس إلى 26097 اليوم.

ووفقًا لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليونين و515009 حالات، منها 44159 حالة وفاة.

كما أعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد حالات الشفاء بواقع 24938 خلال اليوم الماضي لتبلغ حصيلة المتعافين مليونا و981526 شخصا، مع بقاء 489324 حالة نشطة.

وكانت العاصمة موسكو، شهدت انخفاضا ملحوظا في الإصابات الجديدة من 7279 أمس إلى 5232 اليوم، وهو رقم تجاوزه عدد حالات الشفاء اليومية الذي بلغ 5532. وسجلت العاصمة 71 حالة وفاة مقابل 76 أمس.

وتم رصد 3734 إصابة جديدة ببطرسبورغ، في مؤشر على استقرار معدلات الإصابة اليومية، في حين قفز عدد الوفيات اليومية من 31 أمس إلى 86 اليوم، مع تماثل 1811 شخصا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



