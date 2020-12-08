أمريكا في خطر كبير .. نبأ سيئ عن أول لقاح فعال لـ كورونا

في نبأ سيئ فيما يخص لقاح فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) لشركة فايزر- بيونتيك الألمانية الأمريكية، الذي بدأت بريطانيا التلقيح به اليوم كأول بلد في العالم تبدأ به، حيث أعلنت فايزر أنها لا تجد ما يكفي في الوقت الحالي للشعب الأمريكي، وفق ما أوردت صحيفة الواشنطن بوست.

وأوضحت شركة الأمريكية فايزر، أنها بعد اقرارها للجرعات المنتظره للتوزيع في المنافذ الطبية الأمريكية للفئات الأكثر احتياجًا أمام خطورة الوباء، فإنها وفي الوقت ليس لديها المزيد من الجرعات الإضافية لعدد سكان أكثر.

ووفق الصحيفة الأمريكية، فقد أخبرت فايزر البيت الأبيض، بأنها لن تتمكن من توفير كمية كبيرة من الجرعات الإضافية من اللقاح ، حتى نهاية يونيو أو يوليو لتغطية حاجة الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، أن الشركة بررت ذلك، بأن الدول الأخرى، استنفذت الكميات الكبيرة من مخزون اللقاحات لديها، وهو ما يعني خلل سيضر بالصحة الأمريكية.

وحيال ذلك فقد لا يحصل الأمريكيون على لقاح فايزر بالسرعة المتوقعة إلى مختلف الولايات، وهو ما يمثل خطرًا على صحة الكثيرين.

وسبق إن أعلنت السلطات الأمريكية، أنها أبرمت اتفاقية مع فايزر لشراء 600 مليون جرعة من اللقاح، لكن يبدو إن ما تم الاتفاق عليه سيتم الأخلال به بشكل أو بآخر.