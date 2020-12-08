منظمات نسوية تحاول اقتحام البرلمان التونسي

أفادت وسائل إعلام تونسية متفرقة، بحدوث محاولة اقتحام لبرلمان البلاد من قبل محتجين من منظمات نسوية، رفضًا لبعض الأوضاع القائمة وغير المقبولة من قبلهم، وذلك وسط تواجد أمني مكثف، لمنع حدوث تصعيدٍ كبير في الأمور.
ولم تفلح محاولة الاقتحام بسبب التواجد الأمني في محيط البرلمان.
ويبدأ أطباء تونس اليوم الثلاثاء مسيرات غضب ضد ظروف العمل، وذلك في يوم غضب تشارك فيه نقابات الصحة التونسية، ويطالب الأطباء بتحسين ظروف العمل "ووضع حد لتدهوره".
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