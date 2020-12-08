بعد ارتفاع إصابات كورونا.. إسرائيل تفرض حظر تجول ليليًا من غدٍ

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفرض اعتبارا من غدٍ الأربعاء حظر تجوّل ليليا لكبح وتيرة إصابات كوفيد-19 التي تسارعت في الأسابيع الأخيرة.
وقرّرت اللجنة الوزارية المكلّفة مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل، والتي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من الأربعاء، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
وجاء في البيان أن "الأعمال التجارية ستكون ممنوعة خلال حظر التجول الليلي، وستفرض قيود على التنقّل بين المناطق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتابع البيان أن مزيد من مراكز التسوّق والأسواق ستفتح ضمن القواعد الصحية المفروضة، فيما سيسمح للمتاحف والمراكز الثقافية بأن تفتح أبوابها إنما بنسب محدّدة من طاقتها الاستيعابية.
وأوضح متحدّث باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس أن الحكومة ستضع تفاصيل حظر التجوّل قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وتبدأ الخميس الاحتفالات بعيد الأنوار اليهودي، ومن المتوقّع أن يعيق حظر التجوّل التجّمعات العائلية الليلية التقليدية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت في سبتمبر إغلاقا عاما هو الثاني في البلاد منذ بدء الجائحة، بعدما سجّلت الدولة العبرية المعدّل الأعلى في العالم للإصابات نسبة لعدد السكان.
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