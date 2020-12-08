أجمل هدية فى عيد ميلادها الـ 91.. شاهد لحظة تطعيم أول سيدة في العالم بلقاح كورونا

نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الثلاثاء تفاصيل تلقي أول شخص فى العالم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 .

وتلقت البريطانية مارجريت كينان، البالغة من العمر 90 عاما، جرعة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا خارج التجارب في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تطعيم سكانها.

واستيقظت كينان مبكرًا، وتلقت اللقاح في مستشفاها المحلي في "كوفنتري" بوسط إنجلترا قبل أسبوع من بلوغها 91 عاما.

وبدأت بريطانيا اليوم طرح لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك، لتصبح أول دولة غربية تبدأ في تطعيم عموم سكانها فيما وُصف بأنه نقطة تحول حاسمة في المعركة لدحر فيروس كورونا.

وقالت كينان، أمام مصور صحفي وطاقم تلفزيوني "أشعر بتميز كبير لكوني أول شخص يحصل على تطعيم ضد كوفيد-19".

وأضافت "هذه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها لأنها تعني أنه يمكنني أخيرا أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد بعد أن كنت بمفردي معظم العام الحالي".

وكانت كينان، تعمل مساعدة في محل لبيع المجوهرات وتقاعدت منذ أربع سنوات فقط ولها ابنة وابن وأربعة أحفاد وتظهر في لقطات الفيديو وهي تضع كمامة طبية وقميصا أزرق وسترة أثناء تطعيم الممرضة ماي بارسونز لها باللقاح.