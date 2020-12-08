تشمل النبيذ.. الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد منتجات المستوطنات

وقع رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية، يوسي دجان، اتفاقا مع شركة الاستيراد الإماراتية "فام"، يتم بموجبه تزويدها بمنتجات من النبيذ والعسل وزيت الزيتون والطحينة من إنتاج الشركات العاملة في المستوطنات.

وأوضح يوسي دجان في منشور له عبر فيسبوك، أن الاتفاقية تشمل في الوقت الحالي تصدير "النبيذ" والعسل والطحينة وزيت الزيتون، مشيرًا إلى أن الاتفاقية وقعت بين كبرى الشركات في المستوطنات، ونظيرتها في دبي والشارقة بالإمارات.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد شهرين من التواصل مع تلك الشركات، معتبرًا ذلك انجازًا استراتيجيًا كبيرًا لتمكين قوة المستوطنات وزيادة عدد السكان فيها، ولتصبح قوة اقتصادية.