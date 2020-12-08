نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعدم المعارض الإعلامي روح الله زم مدير قناة "آمد نيوز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيدت المحكمة العليا الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي المعارض، روح الله زم، حسبما أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي.

واتهمت السلطات القضائية، مدير قناة "آمد نيوز"، بتأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة عبر موقع للقضاء على الإنترنت، قال المتحدث باسم القضاء،: "نعم، المحكمة العليا أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية".