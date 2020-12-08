يبحث الكثير من المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب اليوم في مصر وذلك لكي يشتري في اليوم الذي يناسبه السعر به، وقد استقرت الأسعار اليوم في سوق الذهب، وفي الأسبوع الماضي كان قد ارتفع السعر للجرام الواحد حوالي 25 جنيه، وتم استقرار السعر على 800 جنيه لعيار 21.

تراجع الإقبال على شراء الذهب مع ارتفاع السعر في مصر

لقد صرح رئيس شعبة الذهب بأن الطلب على شراء الذهب قد تراجع بشكل ملحوظ في هذه الفترة، وذلك بسبب الارتفاع الباهظ في أسعار الذهب، ومن المتوقع أن يزيد سعر الذهب ثانية وذلك مع زيادة سعر الأوقية لمبلغ أكثر من ستون دولار على مدار الأربع أيام الماضية، مع التراجع العالمي لسعر الدولار.

السبب في ارتفاع الطلب على شراء الذهب

من المعروف أن الطلب على شراء الذهب يحدث به زيادة لعدة أسباب منها

يعتبر أمن للدول عند حدوث أي أزمة مالية، سواء كانت هذه الأزمة محلية أو دولية.

يعد الذهب ملاذ آمن عند قيام حرب أو أن النفط ينهار سعره في دولة ما.

يلجأ المستثمرون لشراء الذهب لكي يأخذون الاحتياطات اللازمة اقتصاديًا.

أسباب تأثر سعر الذهب في مصر

شعبة الذهب قد صرحت بأن الذهب سعره يتأثر في مصر بعدة أسباب منها

سعر الدولار في مواجهة سعر الجنيه.

عند زيادة سعر الدولار يزداد سعر الذهب.

أسعار جرامات الذهب اليوم

إليكم الأسعار لكل عيار مختلف من الذهب

عيار 24 يسجل 914 جنيه.

عيار 21 وقد بلغ سعر الجرام 800 جنيه.

عيار 18 وسجل 685 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 6400 جنيه.

هذه كانت المعلومات عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وسوف نوافيكم بكل جديد في سعر الذهب في مصر يوميًا.