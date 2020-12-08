تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية .. ما سبب ذلك؟

شهد السوق السعودية تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم، نتيجة هبوط أسعار المعادن الثمينة حول العالم عند آخر إغلاقه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 221.48 ريال (59.0 دولار) مقابل 221.7 ريال (59.1 دولار) في التداول يوم السبت.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعاً في السعودية) حوالي 193.7 ريال (51.6 دولار) مقابل 194.0 ريال (51.7 دولار) أمس يوم السبت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 166.1 ريال (44 دولار) مقابل 166.2 ريال (44.3 دولار) أمس، بينما كان سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً حوالي 129.2 ريال (34.4 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 كان حوالي 110.92 ريال (29.5 دولار).

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق السعودي حوالي 6892.5 ريال (1837 دولار) مقابل 6867 ريال (1830.8 دولارا) في تعاملات السبت.

يعتبر تداول الذهب من أهم المعاملات في الأسواق العالمية، حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمناً لحماية أموال المستثمرين في الأزمات المالية أو مشكلة سياسية أو جو من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر هي

زيادة إقبال صناديق الاستثمار العالمية على دفع أسعار الذهب عالياً في السعودية اليوم، إضافة إلى تزايد الطلب من الدول.

هناك علاقة وثيقة بين سعر الذهب والدولار حيث هبوط سعر الدولار يؤثر عليه إيجابياً.

تأثير الأزمات السياسية العالمية على سعر الذهب في السعودية، لأنها تؤثر سلباً على الأسواق المحلية، مما يجعل الذهب ملاذاً آمناً لحماية أموال المستثمرين.

كما تعتبر احتياطيات الذهب في البنوك من العوامل الهامة، لذلك فهي تؤثر على سعر جرام الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية من حيث الشراء أو البيع وتؤثر بشدة على أسعاره.

تراجع سعر الذهب اليوم في السعوديةمتى ينخفض سعر الذهب في السعودية بشكل عام؟أسعار الذهب في السعودية يوم الأحد

ارتفعت أسعار الذهب بضمن بالسعودية في تعاملات الأحد، مع تطور الوضع بالنسبة لفيروس كورونا، وذلك على عكس انخفاض اسعار الذهب بالمصنعية أمس السبت.

وارتفع سعر جرام الذهب في السعودية عند مستوى ارتفاع بنسبة تصل إلى 0.3%.