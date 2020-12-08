قابل وزير التعليم حمد بن محمد الشيخ رئيس اللجنة الإدارية لهيئة تقويم التعليم والتدريب د. أحمد بن محمد العيسى لتحسين نواحي وجوانب التكامل والتنسيق بين الوزارة وهيئة التقويم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في إطار رؤية 2030. وقد تقرر استمرار التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا.

نتائج اجتماع وزير التعليم مع رئيس هيئة تقويم التعليم

في الاجتماع الذي عقد في مدرسة البث الفضائي، كان اجتماع تنسيقي لمناقشة نتائج المملكة في اختبارات TIMSS، المقرر الإعلان عنها الثلاثاء المقبل إضافة استعراض استوديوهات التعليم لقنوات عين وعرض مرئي للمؤشرات والإحصاءات الرئيسية من منصة مدرستي.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الاجتماع في مصلحة وزارة التربية والتعليم وهيئة تقويم التعليم من أجل تحسين التكامل والتعاون لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والعمل معًا كفريق واحد ومواصلة الجهود لتطوير العملية التعليمية في المملكة وتحسينها وفق أعلى مؤشرات التنافسية العالمية.

التعليم عن بعد جائحة كورونا

تمت الإشارة إلى أن الوزارة وهيئة تقويم التعليم تعملان في اتجاه تكميلي للاستفادة من نتائج الامتحانات الدولية والتنسيق في مختلف المجالات لتحقيق نتائج أفضل لمخرجات التعلم للطلاب والطالبات وكذلك التدريب المستمر للمعلمين.

صرح وزير التربية والتعليم أن التعلم عن بعد والتعلم عبر الإنترنت سيستمران في كل مدرسة حتى بعد وباء كورونا ، حيث أنه رافد من روافد للتعليم والدعم لمنظومة التعليم.

أكد الدكتور أحمد بن محمد العيسى من جهته أن المملكة استطاعت خلال وباء كورونا أن توفر بسرعة كل الاستعدادات للتعلم عن بعد التي تخدم احتياجات الطلاب والمعلمين في هذه المرحلة في دعم وتوجيه القيادة الرشيدة لجودة التعليم ومؤسساته لرفع مستوى التعليم.

تقدير جهود وزارة التعليم

وأضاف الدكتور العيسى قائلاً نحن سعداء بالجهود التي شهدناها اليوم ونثني على معالي وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لهذه الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة ونأمل في مواصلة هذا الجانب لضمان جودة التعليم في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور العيسى أن لجنة تقويم التعليم والتدريب تساعد وزارة التربية والتعليم في كل ما يمكن أن يحقق تطلعات ولاة الأمر ، وكذلك كل ما يمكن أن يساعد في تحسين جودة التعليم، وأن هناك بلا شك تواصل ومتابعة مستمرة.

ويعزز الجهود ويحقق التكامل بين مؤسسات الدولة ، ونتوقع والحمد لله تعاونا أقوى وعلاقة أكثر إيجابية بين وزارة التربية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب وكذلك موضوع الدعم في المرحلة المقبلة سواء استمر وباء كورونا أو انتهى، فضلا عن الدعم المستمر والعمل المشترك.