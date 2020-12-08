إفريقى قاد حرب العراق.. من هو لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى الجديد؟

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، أن الرئيس المنتخب جو بايدن، اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع فى إدارته، ليصبح بهذا أول شخص أسود البشرة من أصول إفريقية يرأس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".





يعد أوستن (67 عاما) خريج أكاديمية "ويست بوينت" لسلاح الجيش الأمريكى، ورغم أنه التحق بالمؤسسة العسكرية عام 1975 فإنه لم يبرز إلا بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001.

تولى أبرز المهمات العسكرية فى حربى العراق وأفغانستان، فضلا عن عمليات الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق.

فى 2010 أصبح أوستن القائد العام للقوات الأمريكية فى العراق، وغادر العراق فى عام 2011 مع آخرين.

عام 2011 ترشح أوستن لمنصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكى، ليتولى المنصب فى يناير عام 2012، وكان له إسهامات عدة لصالح الجنود.

عام 2012 أعلنت البنتاجون ترشيح أوستن لقيادة القيادة المركزية الأمريكية، ليصبح قائدها فى مارس عام 2013.

يملك أوستن خبرة واسعة فى قضايا الشرق الأوسط، وتعرفه غالبية القيادات العسكرية والأمنية فى المنطقة.

وينتمى أوستن إلى مدرسة قادة البنتاجون العسكريين المعروفين باعتدالهم إزاء النزاعات الدولية.

معروف عن أوستن خبرته فى العمل عن قرب مع الجنرال المتقاعد البارز دافيد بيترايوس، حينما كان قائدا للقوات الأمريكية فى العراق، حيث تولى إدارة العمليات العسكرية فى بغداد.

ويدافع أوستن بشدة عن استراتيجية "التعامل مع القوى المحلية" لحل الخلافات الداخلية للدول التى تتنشر فيها قوات أمريكية، كما حصل فى محافظة الأنبار فى العراق، مع تسليح "مجالس الصحوات"، ومع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) فى سوريا.