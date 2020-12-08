كورونا يضرب برلمان دولة عربية.. شاهد لحظة رفع جلسة النواب وتحويل 8 أعضاء للحجر الصحي

تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 داخل برلمان دولة البحرين ما أدي لرفع جلسة البرلمان وتحويل 8 أعضاء للحجر الصحي.

وكشفت صحيفة "الوطن" البحرينية اليوم الثلاثاء أن البحرين رفعت جلسة مجلس النواب بسبب مطالبة قرابة ١٠ نواب بالحجر المنزلي لمخالطتهم حالة مصاب كورونا وعدم اكتمال النصاب.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" البحرينية اصابة احد اعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تبين مخالطة النائب المذكور لجميع اعضاء اللجنة البرلمانية التي يعد أحد اعضائها، فيما اكدت المصادر خضوع جميع اعضاء اللجنة المذكورة " 8 نواب" وموظفي المجلس للحجر الصحي الاحترازي الى حين ظهور نتائج الفحص نظرًا لمخالطة النائب المصاب في اجتماع اللجنة الاثنين.

ويتم حاليًا فحص النواب والعاملين بالمجلس احترازيًا، في حين رجحت المصادر تحول اجتماعات لجان المجلس عبر تقنية الاتصال عن بعد الى حين عودة الامور الى طبيعتها، ومن المقرر ان تتضح الصورة بشكل جلي في اجتماع هيئة مكتب النواب غدًا الاربعاء.

يذكر ان جلسة النواب رفعت احترازيًا لفحص النواب لمدة 20 دقيقه، ومن ثم تواترت انباء عن رفعها كليًا، في حين كانت رئيسة المجلس فوزية زينل تغيبت عن بداية الجلسة نظرًا لخضوعها للفحص، حيث ترأس الجلسة النائب الاول للرئيس عبدالنبي سلمان.