تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 داخل برلمان دولة البحرين ما أدي لرفع جلسة البرلمان وتحويل 8 أعضاء للحجر الصحي.
وكشفت صحيفة "الوطن" البحرينية اليوم الثلاثاء أن البحرين رفعت جلسة مجلس النواب بسبب مطالبة قرابة ١٠ نواب بالحجر المنزلي لمخالطتهم حالة مصاب كورونا وعدم اكتمال النصاب.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" البحرينية اصابة احد اعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تبين مخالطة النائب المذكور لجميع اعضاء اللجنة البرلمانية التي يعد أحد اعضائها، فيما اكدت المصادر خضوع جميع اعضاء اللجنة المذكورة " 8 نواب" وموظفي المجلس للحجر الصحي الاحترازي الى حين ظهور نتائج الفحص نظرًا لمخالطة النائب المصاب في اجتماع اللجنة الاثنين.
ويتم حاليًا فحص النواب والعاملين بالمجلس احترازيًا، في حين رجحت المصادر تحول اجتماعات لجان المجلس عبر تقنية الاتصال عن بعد الى حين عودة الامور الى طبيعتها، ومن المقرر ان تتضح الصورة بشكل جلي في اجتماع هيئة مكتب النواب غدًا الاربعاء.
يذكر ان جلسة النواب رفعت احترازيًا لفحص النواب لمدة 20 دقيقه، ومن ثم تواترت انباء عن رفعها كليًا، في حين كانت رئيسة المجلس فوزية زينل تغيبت عن بداية الجلسة نظرًا لخضوعها للفحص، حيث ترأس الجلسة النائب الاول للرئيس عبدالنبي سلمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يضرب برلمان دولة عربية.. شاهد لحظة رفع جلسة النواب وتحويل 8 أعضاء للحجر الصحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.