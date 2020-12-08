شاهد.. وزير الصحة البريطاني يبكي على الهواء بعد سماعه هذا النبأ

دخل وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في وصلة بكاء خلال بث حي مباشر اليوم على التليفزيون، بعد أن أصبحت جدته تبلغ من العمر 90 عامًا وتدعى مارجريت كينان أول شخص في العالم يحصل على لقاح معتمد لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

ولم يتمالك هانكوك نفسه وانهمرت دموعه على الهواء بعد معرفته بأمر الجدة، معبرًا عن حالة تعاطف، رحب بها الكثيرون من خلال ما ورد من تعليقاتهم، والتي دعت الحكومة لبذل المزيد.

و قال وزير الصحة مات هانكوك إنه كان عاطفيًا وهو يشاهد السيدة كينان وهي تتلقى التطعيم هذا الصباح بعد عام 2020 القاتم.

وانهمرت دموع الوزير البريطاني في برنامج صباح الخير يا بريطانيا.

وقامت بريطانيا بخطوة عملاقة نحو إنهاء الوباء المكروه، بعدما بدأت وزارة الصحة والهيئات المعنية هذا الصباح بأكبر حملة تطعيم في التاريخ البريطاني في 50 موقعًا للمستشفيات.

و طرحت المملكة المتحدة سلاحها الجديد في الحرب على Covid-19 لمن تجاوزوا الثمانينيات من العمر عبر لقاح فايزر بيونتيك، للفئات الأكثر ضعفًا أمام المرض.

من المتوقع أن يتم تطعيم حوالي 5000 شخص اليوم، بلقاح فايزر الأول الذي تتم الموافقة عليه في العالم والأول الذي يتم استخدامه بعد اثبات فعاليته.

وكانت مارجريت كينان ، التي تبلغ من العمر 91 عامًا الأسبوع المقبل ، أول شخص في العالم يتلقى حقنة Pfizer منذ أن تمت الموافقة عليها من قبل المنظمين في المملكة المتحدة - واصفة إياه بأنه `` أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة كان يمكن أن تحصل عليها".

و بشكل لا يصدق ،أصبح ويليام شكسبير البالغ من العمر 81 عامًا من بالقرب من ستراتفورد أبون آفون في وارويكشاير ، ثاني شخص في العالم يتم تطعيمه باللقاح.