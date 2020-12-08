أخبار اليمن : توقعات بأجواء شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية

توقعات بأجواء شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ان يكون الطقس بارد الى شديد البرودة على المرتفعات الجبلية، إلى باردة نسبيا على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
وشملت المحافظات المعرضة لأجواء شديدة البرودة (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات اب، تعز، لحج ،ابين وشبوه).
وتوقع المركز في نشرته التحذيرية اشتداد البرودة اكثر وتكون الصقيع خلال الايام القليلة القادمة.
ونبة المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة، كما حذر المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحل حفاظا عليها من اثار البرودة الشديدة.
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