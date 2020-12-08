جدة - نرمين السيد - أشادت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته فى البيت الأبيض، بسياسات والدها، قائلة إنه "جعل اقتصاد الولايات المتحدة أكثر قوة وشمولية خلال تاريخ أمريكا".





ونشرت إيفانكا، خلال صفحتها على "تويتر" صورة من جولة قديمة جمعتهما لأحدى المصانع ومتابعة خطوط الإنتاج وعلقت قائلا: "ترامب خلق الاقتصاد الأكثر قوة وشمولية فى تاريخ الولايات المتحدة". وأضافت إيفانكا: "ترامب اتخذ إجراءات حاسمة لتحديث حكومتنا الفيدرالية وجعلها أكثر ابتكارًا واستجابة وفاعلية للشعب الأمريكى من خلال التوقيع على قانون برنامج مراكز تحديث التكنولوجيا المتميزة ليصبح قانونًا". جدير بالذكر أن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كانت قد شغلت منصب كبير مستشارى الرئيس الأمريكى مع زوجها، وكان لها ولزوجها دور كبير فى السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيفانكا ترامب تشيد بسياسات والدها: جعل اقتصادنا الأكثر قوة فى تاريخ أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.