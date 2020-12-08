الصحة العالمية: الوقاية المناعية باللقاحات ما زالت بعيدة المنال

جدة - نرمين السيد - وقالت مارجريت هاريس، مسؤولة من منظمة الصحة، ردا على سؤال فى إفادة صحفية فى جنيف عما إذا كانت اللقاحات قد تأتى فى وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشى فى أوروبا، إن "اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جدا، لكن أثر اللقاح فى توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال". وتابعت: "ما يتعين عمله لتجنب الزيادة هو إجراءات الصحة العامة".

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