شاهد.. أطباء بريطانيا يقيمون ممرا شرفيا لأول سيدة تحصل على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت كينان وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "أشعر بامتياز كبير كونى أول شخص يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمناها، لأنها تعنى أنه يمكننى أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتى وأصدقائى فى العام الجديد ونصيحتى لأى شخص عرض اللقاح هو أن يأخذها إذا كان بإمكانى الحصول عليه فى عمر 90، فيمكنك الحصول عليه أيضًا".

وكانت مارجريت كينان من كوفنترى، التى تبلغ من العمر 91 عامًا الأسبوع المقبل، أول شخص فى العالم يتلقى جرعة لقاح فايزر منذ أن تمت الموافقة عليها من قبل المنظم فى المملكة المتحدة، واصفة إياه بأنه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة كانت تتمنى الحصول عليها.

يشار إلى أن السلطات الصحية فى بريطانيا، قد بدأت عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا لنحو 800 ألف شخص، فى خطوة للسيطرة على الجائحة التى بدأت فى الانتشار نهاية العام الماضى فى الصين.