الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/الثلاثاء/ 16 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ إن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من الخليل، 4 من بيت لحم، و3 من أريحا، و3 آخرين من القدس، بالإضافة إلى اعتقال آخر من نابلس.