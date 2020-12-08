الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/الثلاثاء/ 16 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ إن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من الخليل، 4 من بيت لحم، و3 من أريحا، و3 آخرين من القدس، بالإضافة إلى اعتقال آخر من نابلس.
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