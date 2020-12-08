رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر للمسلمين.. اعرف ماذا قالت

اعتذرت رئيسة الوزراء في نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، للمسلمين عن الاخفاق الكبير الذي صاحب عمل حكومتها، ولم تنجح فيه من حمايتهم، من هجوم إرهابي لمتطرف قتل العشرات العام الماضي، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

قالت جاسيندا أرديرن، حول تقرير يفيد بتقاعس حكومتها عن حماية المسلمين عن غير عمد :إنه"لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

وقال تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش التي وقعت في نيوزيلندا عام 2019 أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين الذين تقول تقارير تتبعهم أنهم يعتنقون الإسلام، قبل أن يقتل متعصب للجنس الأبيض 51 مسلما في أسوا مذبحة تشهدها البلاد.

وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على اخفاقها عن تحري التحري عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت.

وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.

وقالت إنها ستشكل وزارة للأقليات العرقية وستشدد قوانين منح تراخيص الأسلحة النارية وقوانين مكافحة الإرهاب وستحدث تغييرات تمكن الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع جرائم الكراهية.

وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس.