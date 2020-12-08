خيبة أمل جديدة.. الصحة العالمية تعلن أمرا مهمًا عن لقاح كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن اللقاحات المضاده لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 لن تمنع الإصابة بالفيروس اللعين.
وقالت مسؤولة من منظمة الصحة العالمية، إن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19. وتزامن هذا التصريح مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض.
وأضافت "مارجريت هاريس" ردا على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا قائلة: "اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جدا لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال".
وتابعت "ما يتعين عمله لتجنب الزيادة ... هو إجراءات الصحة العامة".
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