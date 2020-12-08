لم نجد حلًا حتى اليوم.. جونسون يتحدث عن أكبر أزمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

برغم مرور أكثر من 4 سنوات على اقرار استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لاتزال عملية الخروج أو البريكست غير واضحة، وفق ما أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب صحف بريطانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه لا تزال هناك فجوة بين المواقف البريطانية والأوروبية حول تنسيق عملية الخروج والأمور الأخرى المتعلقة بها والاتفاقات التي من المفترض أن تنشأ عنها.

وصوت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 أيام حكم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، الذي لم يتوقع أن يؤيد البريطانيون الخروج من الاتحاد تحت تأثير مسألة المهاجرين واللاجئين ورفض تواجدهم بالبلاد.

ورغم الموافقة من جموع البريطانيين على الخروج إلا أن الكثيرين تراجعوا عن رأيهم ويتخوف المحللون من الخروج دون اتفاق ، وسط انذارات أوروبية بأن تعاملها مع البريطانيين لن يكون كما السابق بعد الخروج من الاتحاد.

وأضاف جونسون، أن مواقف لندن والاتحاد الأوروبي في المحادثات حول مرحلة ما بعد بريكست، لا تزال متباعدة جدًا.

وأدلى جونسون بذلك قبل توجهه إلى بروكسل هذا الأسبوع لمحاولة التوصل لصيغة للخروج من خلال المفاوضات ، ودفعها قدمًا.

ورغم ذلك، قال جونسون "أنا متفائل جدًا، لكن يجب أن أكون صادقًا معكم، الوضع في هذه اللحظة حساس.. يجب أن يفهم أصدقاؤنا أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي لتمارس سيطرة ديموقراطية.. لا نزال بعيدين عن ذلك".