جونسون: مواقف لندن والاتحاد الأوروبى بمحادثات بريكست ما زالت متباعدة

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون: "أنا متفائل جداً، لكن يجب أن أكون صادقاً معكم، الوضع فى هذه اللحظة حساس.. يجب أن يفهم أصدقاؤنا أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبى لتمارس سيطرة ديموقراطية.. لا نزال بعيدين كل البعد عن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست".

جدير بالذكر أن المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تنتهى فى 31 ديسمبر الجارى، وستحتاج المملكة المتحدة وأوروبا إلى اتفاق تجارى لتنظيم العلاقات بينهما أو ستكون هناك فوضى اقتصادية.