جدة - نرمين السيد - وعاش زام فى المنفى بفرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثورى الإيرانى، فى ظروف غامضة. وأُعلن توقيف زام فى أكتوبر 2019، لكن إيران لم تحدّد لا مكان ولا زمان اعتقاله، متهمةً المعارض الأربعينى بأنه "مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم من الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأييد الحكم بالإعدام على المعارض الإيرانى زام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.