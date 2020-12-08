الأمن الروسى يحبط أكثر من 40 هجوما إرهابيا فى 2020

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية إنه إلى جانب ذلك، فقد اعتقل رجال الأمن الروسيين نحو 36 شخصًا من رؤوس العصابات الإرهابية فى روسيا.
كما أشارت اللجنة الروسية إلى أن السلطات الروسية، وبمعاونة رجال الأمن، لم تسمح لـ 149 أجنبيًا بدخول روسيا فى عام 2020، موضحة أن ذلك كان للاشتباه بتورطهم بنشاطات إرهابية ومتطرفة.
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