إيران تسجل 11.023 إصابة و323 وفاة يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والعلاج الطبى فى إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11.023 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات فى البلاد إلى مليون و62 ألف حالة مؤكدة فى البلد الذى يحتل المرتبة الـ14 بين دول العالم الأكثر تضررا بالجائحة.





كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لارى سادات، تسجيل 323 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة وفيات إيران بسبب الوباء إلى 50.917 وفاة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأوضحت لارى سادات أن 5.780 من المصابين فى وضع صحى حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 754 ألف حالة.

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