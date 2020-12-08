بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن توفير 3 لقاحات لكورونا قريبا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، إنه لا تزال الجائحة تبعث على القلق بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتاً إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاعا فى الإصابات والوفيات ومنها إيران وقطاع غزة.
وأشار المنظرى، إلى أن منظمة الصحة تقدم دعما للبلدان فى مواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن هناك أخبارا عن 3 لقاحات آمنة على البشر قريبا، وتحرص المنظمة من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات فى البلدان بشكل عادل، والتى سيتم تقديمها 20% للمواطنين الأكثر احتياجاً.
وشدد المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط على أهمية تتبع المخالطين والتقصى وعلاج الحالات، حيث إن اللقاحات ليست الحل السحرى، ولكن نحتاج إليه نتيجة لتخفيف التدابير الاحترازية، مشيراً إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى.
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