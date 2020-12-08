العالم يسجل 67.6 مليون إصابة بفيروس كورونا

وتشير بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" إلى أن إجمالى الإصابات بلغ 67 مليونا و591 ألف حالة حول العالم، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم تجاوز 43.5 مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و544 ألفًا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.
بينما تأتى البرازيل فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند، ثم المكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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