الصحة العالمية: جائحة كورونا مازالت تبعث على القلق مع دخول فصل الشتاء

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري أن جائحة كورونا لا تزال تبعث على القلق بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاعا في الإصابات والوفيات ومنها إيران وقطاع غزة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة تقدم دعما للبلدان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك أخبار عن مأمونية 3 لقاحات على الأقل، وتحرص منظمة الصحة العالمية من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات في البلدان بشكل عادل، والتي سيتم تقديمها 20% للمواطنين الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم /الثلاثاء/ عن طريق الفيديو حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وشدد على أهمية تتبع المخالطين والتقصي وعلاج الحالات؛ حيث إن اللقاحات ليست الحل السحري، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة التدابير الاحترازية