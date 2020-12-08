خلال مؤتمر مشترك.. تأكيد أردني قبرصي يوناني على ضرورة إنهاء التوتر في شرق المتوسط

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، ونظيريه اليوناني نيكوس ديندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إنهاء التوتر في شرق المتوسط عبر المفاوضات خلال مؤتمر صحفي.

ودعا الصفدي، خلال إيجاز صحفي مع نظيريه إلى "إنهاء التوتر في شرق المتوسط عبر المفاوضات وعلى أساس احترام القانون الدولي".

وأضاف الصفدي "ناقشنا 11 قضية مدرجة على أجندة الاجتماع وركزنا على التعاون الثلاثي وقضايا المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية".

ودعا إلى تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967، مشيدا بالموقفين القبرصي واليوناني في دعمهما لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقال الصفدي "لا نحتاج لمزيد من الصراعات ولا بد من اعتماد الحوار واحترام الجميع"، موضحا أن "الإرهاب عدو مشترك ولا علاقة له بدين الإسلام".

وتابع أن "الحرب على الإرهاب مهمة الجميع ولا يوجد ما يسمى بـ (الإرهاب الإسلامي)"، مضيفا: "يجب أن نعمل جميعا لأن لا نقع في فخ الإرهاب والإرهابيين".

وأكد الصفدي على ضرورة دعم "الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ليبيا بدون تدخلات خارجية في شؤونها".

وقال وزير خارجية قبرص، إن "الأردن شريك قوي للاتحاد الأوروبي ومنارة للسلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفا: "ملتزمون بدعم الأردن في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي".

وعقد وزراء الخارجية اجتماعا هو الرابع لوزراء الخارجية في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت في عام 2016، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة التنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار.