تهشيم سيارة برلماني تونسي | تفاصيل

تقدم النائب أسامة الصغير بمجلس الشعب التونسي منذ قليل بشكوي للشرطة التونسية وذلك إثر تعرض سيارته الى التهشيم أمام البرلمان.

وحسب ما ذكرته اذاعة "موزاييك" التونسية فان النائب كان بصدد الدخول إلى مقر مجلس نواب الشعب على متن سيارته، وهو ما تزامن مع وقفة احتجاجية ضد تصريحات النائب محمد العفاس حول المرأة العزباء.

وفي الأثناء تعرضت سيارة الصغير الى تهشيم بلورها والحاق ضرر بأحد أبوابها، ليتم اجراء معاينة للأضرار، ومباشرة الأبحاث اللازمة حول الواقعة.