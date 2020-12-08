القضاء على الجوع على طاولة اجتماعات البرلمان العربي ..اليوم

شارك البرلمان العربي ممثلًا فى الدكتورة أحلام خليفة عضو البرلمان، في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية بناءً على قرار عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الذي عُقِد افتراضيًا اليوم الثلاثاء وذلك تلبيةَ للدعوة الواردة من جامعة الدول العربية إلى البرلمان العربي للمشاركة .

وخلال الإجتماع تم مناقشة وثيقة الإطار الاستراتيجي للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، والتي تتضمن خمسة محاور رئيسية، تتناول التزام المنطقة العربية بالقضاء على الجوع، وحالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية، والتحديات التي تعترض التوصل لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني في العالم العربي (القضاء التام على الجوع)، أولويات العمل لتسريع التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، وكذلك فرص الشراكة والتعاون بين الدول العربية للقضاء على الجوع.

وألقت عضو البرلمان العربي مداخلة باسم البرلمان العربي، تناولت فيها آراء وتصورات البرلمان العربي في هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم العربي جائحة كورونا والتي أدت إلى تداعيات سلبية على اقتصاديات الدول العربية وأضرت كثيرًا بالمستويات المعيشية بها.

وأضافت أن البرلمان العربي يدعو كل العالم إلى مزيد من الدعم والمساعدة للشعوب الفقيرة التي عانت من الجائحة، لكي تكون قادرة على مواجهة تداعياتها والوفاء بالتزامات وتطلعات شعوبها من أجل الحصول على الغذاء والدواء والتعليم.

كما أكدت أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية التي تمثل تحديًا بالغ القسوة للعالم العربي وللإنسانية بشكل عام، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في العديد من الدول، منوهة إلى أن محاربة الجوع ليست قضية اجتماعية أو اقتصادية فقط بقدر ما هي قضية مصيرية لكافة الشعوب ومرتبطة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.