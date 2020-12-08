الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح فايزر- بيونتيك سيمنع إصابة من فوق 16 سنة بكورونا

عبرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن اعتقادها بأن لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيمنع الإصابة بالفيروس لمن هم فوق الـ 16 سنة وليس من هم أصغر من ذلك، وفق ماذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وأشادت هيئة الغذاء والدواء بلقاح فايزر ، مؤكدة إن بيانات كفاءة استوفت المعايير المطلوبة.

وذكرت الإدارة إن لقاح فايزر يوفر مقدارا من الوقاية بعد أول جرعة، وهو الأمر الهام للفئات الأقل مقاومة والاكثر ضعفًا أمام الوباء.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء أن المتعافين من كورونا في خطر وبحاجة لأخذ اللقاح حتى يتسنى لهم حماية أنفسهم من عنف مضاعفات الوباء.

وطالبت الإدارة الأشخاص الذين أصيبوا بالوباء وتعافوا بأخذ اللقاح، حتى لا يتعرض لخطر الإصابة بالفيروس مرة أخرى ، دون ترك الامر عرضة لمناعتهم.

وتخطط إدارة الغذاء والدواء لنشر تحليلين لفعالية تجربة لقاح كورونا وسلامته، وفقًا لورقة بحثية أعدها علماء الإدارة والآخر من فايزر والشريك الألماني بيونتيك BioNTech.

ومن المتوقع أن تتضمن مجموعات البيانات توزيعًا لأداء اللقاح بين مختلف المجموعات العرقية والفئات العمرية والتركيبة السكانية الأخرى.

وبحسب ما ورد قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن ما يسمى بتحليلات المجموعات الفرعية ستساعد في تخفيف مخاوف الأمريكيين الذين يترددون في أخذ اللقاح.

وأصدرت شركة فايزر بيانات محدودة الشهر الماضي أظهرت أن اللقاح كان فعالا بنسبة 95 في المئة في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التي شملت أكثر من 40 ألف شخص.

وقالت شركة الأدوية ومقرها مانهاتن إنه لم تظهر آثار جانبية خطيرة من الدراسة ، فقد تشمل تحليلات يوم الثلاثاء معلومات أكثر تفصيلًا حول بيانات السلامة التي كان على شركة فايزر جمعها من حوالي 19000 مشارك .

وتتجه إدارة الغذاء والدواء لمنح شركة فايزر رسميًا تصريح استخدام طارئ في غضون أيام في ظل التوصية الإيجابية باللقاح.

ومن المقرر أن تناقش لجنة اللقاح خاص بشركة موديرنا Moderna في اجتماع منفصل يوم 17 ديسمبر.

وتقدمت شركة التكنولوجيا الحيوية في ماساتشوستس بطلب للحصول على ترخيص استخدام طارئ الأسبوع الماضي بعد أن وجدت أن التجارب كانت فعالة بنسبة 94.1٪ .