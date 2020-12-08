واشنطن ترفض تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية تنظيمًا إرهابيًا

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة "أنصار الله" اليمنية كيانا مثيرا "اهتماما خاصا" لديها غداة مطالبة نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح بالإسراع بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية".

وجاء في بيان للوزارة أن "واشنطن أدرجت ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص، كلا من "الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش وطالبان".

وذكرت وسائل إعلام أن مسؤولين أمريكيين رفضوا تصنيف "أنصار الله" "منظمة إرهابية" لعدة اعتبارات من بينها الإنسانية حتى لا تتعطل عملية إيصال المساعدات الغذائية والصحية للمدنيين.

في هذه الأثناء، قالت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، نقلا عن مصادر عسكرية حكومية يمنية، إن 22 من مقاتلي جماعة "أنصار الله" و4 جنود قد قتلوا وجرح العشرات من الطرفين في اليمن خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في اشتباكات مسلحة بمأرب.

بالتزامن مع تصنيف الحوثيين وتنظيمات أخرى كيانات مثيرة "لانشغال خاص"، أعلنت واشنطن حذفها السودان وأوزبكستان من قائمة الدول المصنفة لديها تحت "مراقبة خاصة".