أول تحرك من بكين بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مسؤولا صينيا

استدعت الصين اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال الأمريكي لديها على خلفية فرض واشنطن عقوبات على 14 مسؤولا صينيا. وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على 14 مسؤولا صينيا، متوعدة بكين بأنها ستدفع ثمنا باهظا على خلفية تماديها في حملة القمع في هونج كونج. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد أوضح أنه سيحافظ على النهج المتشدد تجاه الصين، التي وصفها رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف بأنها تشكل أكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم.

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