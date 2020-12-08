نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح هام من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول لقاح فايزر ضد كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا متسق مع توصياتها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا قد يصابون مجددًا وقد يكون اللقاح نافعًا لهم.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى أنه يبدو أن لقاح شركة فايزر ضد كورونا يؤمن الحماية من الفيروس بعد أول جرعة.

وفي وقت سابق، بلغت شركة "فايزر"، مسؤولين أمريكيين أنها لا تستطيع تأمين كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا، حتى أواخر يونيو المقبل.

ويذكر أن لقاح فايزر وبيونتك، يستلزم متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

وقد قالت وزارة الصحة البريطانية، إن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

وكانت بريطانيا، طلبت 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

وبحسب قناة روسيا اليوم، يتوافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.