الإمارات : علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي للمحافظة على الأمن العربي

في أول تعليق إماراتي رسمي بخصوص المصالحة الخليجية مع قطر، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تثمن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية بالنيابة عن الدول الأربع في هذا الأمر.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الاربع".

وأضاف أن بلاده تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، مؤكدا أنها تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية كشفت في وقت سابق عن نقاشات مثمرة جرت مؤخرا في إطار تحقيق المصالحة الخليجية ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، بعدما حث خلاف بين دول الرباعي العربي "مصر والإمارات والسعودية والبحرين"مع قطر في عام 2017 لدعم الأخيرة الإرهاب.

يأتي إعلان اقتراب التوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة مع قطر، بعد زيارة أجراها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، إلى السعودية وقطر، ما أسفر عن إحراز تقدما لإنهاء الخلاف.

وفي رد فعل إيجابي من المملكة العربية السعودية، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن بلاده عازمة على إنهاء الخلاف مع قطر قريبا والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.