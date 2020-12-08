وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الاربع".
وأضاف أن بلاده تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، مؤكدا أنها تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.
يأتي إعلان اقتراب التوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة مع قطر، بعد زيارة أجراها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، إلى السعودية وقطر، ما أسفر عن إحراز تقدما لإنهاء الخلاف.
وفي رد فعل إيجابي من المملكة العربية السعودية، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن بلاده عازمة على إنهاء الخلاف مع قطر قريبا والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات : علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي للمحافظة على الأمن العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.