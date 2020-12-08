قرار أمريكي جديد بشأن السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتخاذها قرارات جديدة إيحابية نحو السودان، بعدما أكد البلد العربي دعمه للديمقراطية وتسوية النزاعات، وإزالة آثار النظام السابق، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
قالت الوزارة الأمريكية إنها قررت إزالة اسم السودان من القائمة السوداء للحرية الدينية بعد الإصلاحات التي اتخذتها في مجال الحريات الدينية .
وذكرت الوزارة ، إنه قد تم شطب اسم كل من السودان و أوزبكستان من القائمة، بسبب "التقدم الكبير والملموس الذي اتخذته حكومة كل من البلدين خلال العام الماضي".
اعتبرت الخارجية الأمريكية ماقامت به السودان يندرج تحت بند الإصلاحات الشجاعة بإصلاح القوانين، والتي تشكل نموذجًا دوليًا.
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