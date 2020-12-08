"الصحة العالمية" تحبط ملايين المتعافين: المناعة المكتسبة من كورونا لا تحمي من الإصابة مجددا

أكد مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور إيفان هوتن، أن المناعة المكتسبة من الإصابة بكورونا لا تدوم طويلا وربما من أصيب في الموجة الأولى يكون لديه حماية في مواجهة الموجة الثانية ولكن لن تمنع إصابته مرة أخرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عن طريق الفيديو كونفرانس اليوم حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأضاف أن شدة الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية مجهولة والأمر لا يزال تحت الدراسة.
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